Non solo Sanremo, c’è anche il Festival della canzone cristiana: conduttrice e due concorrenti sono siciliani

La kermesse

In programma nella Città dei Fiori dal 13 al 15 febbraio

Dopo aver annunciato i nomi dei cantanti in gara alla quarta edizione del Cristian Music Festival 2025, il Direttore artistico Fabrizio Venturi ha annunciato il nome della conduttrice che l’affiancherà. Si tratta di Carmen Attardi, conduttrice dell’emittente radiofonica siciliana “Radio Amore” che in passato è stata anche al fianco di Cino Tortorella nelle selezioni dello Zecchino d’Oro.

«Carmen è una professionista straordinaria e l’ho scelta appositamente per affiancarmi in questa edizione che riserverà importanti sorprese. Sono molto contento della sua presenza al Festival della Canzone Cristiana che, come ho già detto, ha avuto famosi co-conduttori nel corso degli anni, tra cui Claudio Brachino, Daniela Fazzolari e Susanna Messaggio», ha detto Venturi.