Spettacoli

“Non sono bello, piaccio”: Jerry Calà strega il pubblico di Catania sulle note di “Maracaibo” e “Aria”

Settanta minuti e oltre di spettacolo per il mattatore catanese applaudito da centinaia di spettatori da Nu Doganae dove "Calogero" ha portato il suo show "Una vita da lididine" prodotto dall'agenzia "The best organization"

Di Francesca Aglieri Rinella | 06 Aprile 2024