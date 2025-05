Note in Radio: in finale anche 5 talenti siciliani

Spettacoli

Il panorama musicale italiano si arricchisce ancora una volta con la quinta edizione di Note in Radio, un festival nazionale di canzoni inedite che dal 2019 rappresenta un importante trampolino di lancio per artisti di tutte le età. La manifestazione, suddivisa nelle categorie Bambini, Ragazzi e Adulti, si distingue per la sua originale formula che unisce la diffusione radiofonica alla grande ribalta televisiva.

Settimana dopo settimana, le onde radio diventano il palcoscenico su cui le nuove proposte musicali vengono presentate e votate dal pubblico. Riccardo Lasero, direttore musicale del festival e voce guida delle trasmissioni, accompagna gli ascoltatori alla scoperta degli inediti e intervista gli autori e gli interpreti, creando un coinvolgente percorso di avvicinamento alla finalissima.

Il culmine di questa edizione è atteso con grande fermento per giovedì 15 maggio, quando la finalissima andrà in onda in prima serata sull’emittente nazionale Canale Italia. A condurre la serata evento saranno Samantha Olivieri, lo stesso Riccardo Lasero e Valerio Sansone, promettendo uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese.

A decretare i vincitori sarà una giuria di assoluto prestigio, composta da figure di spicco del panorama musicale italiano: Sabrina Simoni, per trent’anni direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano e volto familiare dello Zecchino D’Oro; Siro Merlo, responsabile musicale di importanti trasmissioni Rai, Mediaset e Sky, anch’egli con un passato da direttore musicale dello Zecchino D’Oro; il celebre autore e compositore Maurizio Piccoli, che ha firmato successi indimenticabili per artisti del calibro di Mia Martini, Fiorella Mannoia e Renato Zero; David Carelse, musicista, youtuber e insegnante di musica, creatore del popolare sito e canale YouTube “Chitarra Facile”; e il compositore e direttore d’orchestra Fabrizio Castania.

La qualità delle proposte in gara è garantita anche dalla presenza, tra gli autori dei brani, di nomi noti della musica leggera italiana e di alcune delle firme più apprezzate dello Zecchino D’Oro. Per quanto riguarda gli interpreti, provenienti da ogni angolo d’Italia, molti di loro hanno già calcato importanti palcoscenici televisivi, distinguendosi in programmi come lo Zecchino D’Oro, Io Canto e The Voice Kids.

E proprio da questa fucina di talenti emerge con forza la presenza siciliana, un segnale tangibile della vivacità e della ricchezza del panorama musicale dell’isola. Ben cinque interpreti siciliani hanno conquistato un posto nella prestigiosa finale: i giovanissimi Federico Mollica (di Giardini Naxos – CT), Giorgia Scinardo (di Calatabiano – CT), Adele Lomonaco (di Piedimonte Etneo – CT) e Aurora Puglisi (di Modica – RG) nella categoria Bambini e Ragazzi, e la talentuosa cantante adulta May Guerrero (di Messina).

Ma il contributo siciliano non si ferma qui. Anche tra gli autori delle canzoni finaliste spiccano nomi isolani: Ilenia Navarra, Luigi Napoleone Vicari e Domenico Barbera, tutti e tre provenienti da Enna, e Alberto Flavio Fulgoni di Caltanissetta. La loro partecipazione testimonia la creatività e l’ingegno che la Sicilia continua ad esprimere nel campo della scrittura musicale.