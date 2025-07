Noto in Festa: la stagione estiva tra cultura e turismo

noton 2025

Il cartellone di “NotOn 2025” prosegue per tutto luglio, agosto e settembre

Quando in Sicilia si dice cultura e turismo la mente vola dritta a Noto. Una stagione estiva dal cartellone stracolmo di appuntamenti tra musica, arte, cultura, spettacoli e sport, per coinvolgere l’intero territorio comunale.Oltre 150, infatti gli eventi di “NotOn 2025”, che si svolgono a ritmo continuo dalle contrade al centro storico con una proposta multigenere adatta a tutte le età e capace al tempo stesso di attrarre importanti flussi turistici. La strategia di crescita per il territorio pensata e condivisa dal sindaco Corrado Figura con l’assessore al Turismo Massimo Prado, passa proprio dalla precisa volontà di “coinvolgere ogni angolo del nostro territorio, offrendo esperienze indimenticabili a residenti e turisti”, confermando al tempo stesso Noto nel suo naturale ruolo di capitale culturale dell’estate siciliana.

Grazie ad una macchina organizzativa che parte dell’amministrazione Figura capace di programmare prima selezionando gli appuntamenti del cartellone e di affrontare al tempo stesso una capillare copertura del territorio mettendo al centro il valore del coinvolgimento attivo del tessuto associativo locale, creando ampi spazi di collaborazione per un risultato di crescita collettiva, la capitale del barocco vivrà, sino alle porte dell’autunno, immersa in giornate caratterizzate da un’accoglienza turistica certamente dai grandi numeri giocando anche su eventi di primissimo piano come la celebrazione della 50ª edizione di NotoMusica, con spettacoli che si alterneranno al teatro Noto d’estate tra musical, musica senza tempo ed artisti internazionali come accadrà per il “viaggio” di Richard Galliano fisarmonica & orchestra (6 agosto), a Danilo Rea (pianoforte) & Luciano Biondini (fisarmonica) che saranno protagonisti della performance “Cosa sono le nuvole” (11 agosto) mentre l’Aldi Meola acustic Trio si esibirà nella scalinata della cattedrale (31 luglio).

La grande musica italiana con i suoi artisti più amati è pronta ad essere applaudita nell’iconica scalinata della Cattedrale di San Nicolò, dove ad alternarsi ci saranno (a pagamento) i concerti Simona Molinari (3 agosto), Ermal Meta (8 agosto), Mario Venuti (13 agosto), Marco Masini (17 agosto), Stefano Bollani (21 agosto), Noemi (22 agosto) Patty Pravo (26 agosto).

Tra i protagonisti che calcheranno la suggestiva scena anche Paolo Crepet qui per la tappa del suo stimolante appuntamento con “il reato di pensare” (23 agosto). Tra gli eventi che non mancheranno certamente di riscuotere particolare successo di pubblico c’è anche il concerto gratuito di Alexia, già fissato in cartellone per lunedì 1 settembre al Lido di Noto, in occasione delle celebrazioni per San Corrado, patrono della città.

Ma se la musica ha tutti gli elementi per restituire un continuo sold out e riscuotere l’apprezzamento di tutte le fasce d’età non manca l’offerta di alta qualità anche per il teatro. Pronti ad andare in scena a Noto, ci sono, tra gli altri, attori che hanno fatto la storia del teatro siciliano rendendolo famoso in tutta Italia. Ad esibirsi, nella capitale del Barocco, saranno infatti “il paraninfo” con Enrico Guarneri (10 agosto), “il ratto delle Sabine” con Pippo Pattavina nell’ambito di un particolarmente ampio ventaglio di scelta.