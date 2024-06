Nubifragio a Milano prima del concerto Filarmonica della Scala

agenzia

Fuggi fuggi generale persone che aspettavano inizio esibizione

MILANO, 09 GIU – È scoppiato un nubifragio, a Milano, poco prima dell’inizio del concerto gratuito in piazza Duomo della Filarmonica della Scala. C’è stato un fuggi fuggi generale delle persone che in piedi aspettavano l’inizio della esibizione diretta da Riccardo Chailly. Solo le persone che avevano i posti a sedere (su cui erano stati posizionati degli ombrelli rossi) resistono per vedere se si terrà il concerto che dovrebbe essere trasmesso in diretta su Rai Cinque e Radio 3.

