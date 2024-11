Nuoto: Martinenghi, a breve decido se far i mondiali di Budapest

agenzia

'Poi ci sono quelli di Singapore che saranno obiettivo stagione'

MILANO, 21 NOV – “A breve termine sto decidendo se fare i mondiali di dicembre a Budapest in vasca corta oppure no”: lo ha detto il nuotatore medaglia d’oro a Parigi Nicolò Martinenghi a margine di un evento in Regione Lombardia. “Sono in un momento di scelte, poi ci sarà un mondiale importante a Singapore a luglio” e quello, ha spiegato Martinenghi, “sarà l’obiettivo della stagione”.

