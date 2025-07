Nuova data in Sicilia per il “Nostalgia Summer Tour” di Noemi

spettacoli

Ecco tutti i concerti siciliani

Iniziato il 4 luglio il “Nostalgia Summer tour ”, il viaggio musicale di Noemi che la vede protagonista in alcune delle location più suggestive d’Italia si arricchisce di nuove date con diversi appuntamenti svelati e da svelare anche in Sicilia. Tra questi, il 5 settembre l’artista sarà in concerto a Piazza Santa Felice di Mistretta (Me) per un‘estate all’insegna dell’energia, dell’emozione e del contatto autentico con il pubblico. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, rientra negli eventi promossi in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Ecce Homo e avrà inizio alle ore 22:00.