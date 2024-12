Oceania 2 travolge il box office italiano con 8 milioni

agenzia

Secondo Il Gladiatore II, terzo Napoli - New York di Salvatores

ROMA, 02 DIC – Esordio trionfale anche in Italia per il sequel di Oceania che, in cinque giorni, essendo uscito di mercoledì, ha totalizzato un fine settimana da 8,1 milioni di euro con una media per cinema sbalorditiva di 12.224 euro in 591 sale. Da ricordare il risultato Usa per la coraggiosa navigatrice polinesiana Vaiana: Oceania 2 ha incassato circa 221 milioni di dollari dal suo esordio. Stando alla classifica Cinetel, il box office del fine settimana, con un incasso totale che ha sfiorato i 12,9 milioni, è stato dunque monopolizzato dal titolo della Disney che ha addirittura conseguito un risultato migliore di un altro sequel, Frozen II – Il segreto di Arendelle che, nel 2019, aveva ottenuto 7 milioni di euro sempre in cinque giorni per poi chiudere a 19,1 milioni e tutto lascia supporre che Oceania 2 lo superi. Un risultato che porta il fine settimana appena trascorso ad avere due segni positivi: +40,4% sullo scorso weekend e +73,7% sul 2019. Il Gladiatore II scende in seconda posizione e tiene bene, sfiorando un altro milione superando gli 8,3 totali; al terzo posto Napoli – New York di Gabriele Salvatores, con un +4% rispetto allo scorso weekend di esordio, segno positivo per un titolo adatto a tutta la famiglia prima dei film natalizi. Tanto che il numero di spettatori, 138mila nel fine settimana, è addirittura superiore a quello del Gladiatore II (121mila). A proposito di cinema italiano, al quarto posto troviamo il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, che, alla quarta settimana, con un -41% e con altri 933mila euro, sfiora i 7 milioni di euro totali. Il film diretto da Margherita Ferri si appresta a diventare la rivelazione del 2024. Risultato che, allo stato attuale, è stato raggiunto da Parthenope che, con un totale di di 7.415.152 (il migliore per un film di Paolo Sorrentino, superiore a La grande bellezza) e 1.035.222 spettatori ha superato l’incasso di Un mondo a parte di Riccardo Milani (7.374.494 euro) ma non ancora i suoi spettatori (1.107.209). Risalendo invece al quinto posto troviamo Wicked – Parte 1 con un totale di 2,5 milioni in due settimane, e al sesto Giurato numero 2 che, alla terza settimana, perde solo il 31% per un totale di più di 2,9 milioni. Risultato positivo per la commedia Una terapia di gruppo che, alla seconda settimana, scende dal sesto al settimo posto (-51%) per un totale di 868mila euro, mentre l’unico italiano esordiente, Il corpo di Vincenzo Alfieri, si ferma al decimo posto con 122mila euro e 17mila spettatori. In coda gli altri due titoli d’esordio, Freud – L’ultima analisi, ottavo con 200mila euro, e The Strangers: Capitolo 1, nono con 167mila.

