Offline Onlife, nel saggio della Gymnasium ginnastica un messaggio potente sull’equilibrio e la disconnessione

Non un semplice saggio di fine anno, ma un vero e proprio inno alla vita “offline”. Una vita in cui la palestra ha un ruolo fondamentale. È il tema lungo cui si è snodato Offline Onlife, il saggio di fine anno dell’Associazione sportiva dilettantistica Gymnasium Ginnastica che, domenica 16 giugno al PalaCatania, ha celebrato la fine delle attività sportive dell’anno 2023-2024.

Un saggio articolato e costruito seguendo la “storia” di una giornata tipo di un’adolescente, dal risveglio al mattino fino alla sera, passando per le lezioni a scuola, l’allenamento in palestra e i momenti in famiglia. Una storia raccontata a suon e ritmo di esibizioni – non solo di ritmica con le ginnaste dei vari turni (dalle coccinelle di 4-5 anni fino alle agoniste – Martina Perretta, Elena Guglielmino, Sophia Militello, Enrica Marletta, Cristina Ventura, Gaia D’Antona – che sono la rosa della squadra di serie A), ma anche con la danza, che la società ha abbracciato da qualche anno rendendo ancora più completo il percorso delle ginnaste.

Offline Onlife esplora la routine di una giovane ragazza, iniziando dal momento in cui si sveglia e accende la TV, fa colazione, proseguendo poi con la sua giornata a scuola. La giornata continua con un tipico scenario, dove le tensioni familiari emergono: un battibecco con il padre per decidere quale programma televisivo guardare. Nel pomeriggio, la palestra rappresenta un luogo speciale e unico nella sua giornata perché l’unico momento in cui è veramente “offline”, scollegata da dispositivi elettronici e completamente immersa nella realtà fisica e nelle interazioni sociali autentiche. È qui che la ragazza sperimenta davvero l’essere “onlife”, vivendo appieno il momento presente attraverso il movimento e la ginnastica.