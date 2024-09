Omaggio a Franco Battiato alla Villa Bellini

Spettacoli

Arisa, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi e Colapesce Dimartino saranno loro ad omaggiare il maestro il 28 settembre

Arisa, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi e Colapesce Dimartino saranno loro ad omaggiare il maestro Franco Battiato, alla Villa Bellini di Catania per il concerto tributo in programma sabato 28 settembre alle ore 21:00. Grande musica dal vivo con le voci incredibili di giovani artisti protagonisti della musica italiana che saranno diretti sul palco dal maestro Daniele Zappalà. L’Omaggio a Franco Battiato è organizzato dalla Bm Produzioni Musicali di Antonella Michieli, con la collaborazione del Comune di Catania; la serata è promossa dall’assessorato sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Il concerto sarà un vero e proprio evento per ripercorrere insieme al pubblico siciliano tutti i più grandi successi del maestro Franco Brattiato, che saranno interpretati da voci uniche del panorama musicale italiano quali appunto Arisa, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi e Colapesce Dimartino. Musica italiana d’autore per rendere indimenticabile una serata che si preannuncia già possa restare nella memoria collettiva di tutti i siciliani, come un grande momento culturale e musicale dell’estate che volge al termine. A dirigere questo inedito gruppo di artisti ci sarà il maestro Daniele Zappalà, che ha al suo attivo già altri grandi eventi celebrativi e guiderà un’orchestra di 30 elementi. Una serata che si preannuncia suggestiva, ma romantica allo stesso tempo, poetica e commemorativa. Il viaggio musicale attraverso la musica del maestro Battiato sarà anche l’occasione per i protagonisti della serata di ricordare i momenti da loro vissuti con il più grande artista siciliano di tutti i tempi. La presentatrice della serata sarà l’attrice, cantante e conduttrice Serena Auteri.