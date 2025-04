One Day Music Festival il 1° maggio alla Plaia di Catania: l’indie pop è la novità del 2025

Evento

Tra gli headliner di quest’anno spiccano nomi come Baby Gang, tra i protagonisti della trap italiana

Catania si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del One Day Music Festival, il più grande evento musicale open air del Sud Italia. L’appuntamento è fissato per il 1° maggio 2025, nella suggestiva cornice della Playa, dove migliaia di giovani provenienti da tutta la penisola si raduneranno per una giornata di musica, festa e condivisione. “Siamo il festival musicale con la maggiore partecipazione nel Sud Italia – spiega Enrico Gambadoro, responsabile comunicazione – negli anni scorsi siamo arrivati a 14mila presenze. Un pubblico proveniente da tutte le province siciliane, ma anche da altre regioni. Un evento importante per la città di Catania, portato avanti da una nuova compagine organizzativa che ha unito diversi giovani imprenditori musicali”.

Trap, techno, hip hop e indie pop: One Day Music torna con un cast eclettico e di altissimo livello, capace di intercettare le nuove tendenze della scena musicale contemporanea. Tra gli headliner di quest’anno spiccano nomi come Baby Gang, tra i protagonisti della trap italiana; Charlie Sparks, astro nascente dell’hard techno britannica; Kid Yugi, rapper rivelazione che ha collaborato con Mace, Franco126 e Izi; e Kölsch, icona della techno melodica internazionale.

Accanto ai nomi di punta, One Day continua a valorizzare le nuove leve dell’urban, della trap e dell’elettronica: tra questi, Sayf, giovane promessa italo-tunisina; Massano, talento emergente della melodic techno; Diss Gacha, voce torinese in ascesa, e la dj e producer portoghese Biia, apprezzata per i suoi set energici e visionari.

Grande novità dell’edizione 2025 è l’apertura all’indie pop, un genere che approda per la prima volta sul palco del One Day grazie alla presenza del collettivo BNKR44, dell’artista toscano Low-Red e della cantautrice Sally Cruz, voci fresche e innovative del panorama indipendente italiano.