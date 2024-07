Orietta Berti con la hit «Una vespa in due» cantata insieme a Fiorello approda anche ad Adrano

il tour

Nel suo viaggio virtuale con «Una vespa in due» insieme al sicilianissimo Fiorello, Orietta Berti è approdata anche ad Adrano, in provincia di Catania, in quest’estate in musica 2024. Acclamatissima ai piedi del castello normanno, la Berti ha portato gli adraniti, e quanti sono giunti da altri paesi etnei, in un itinerario musicale lungo oltre sessant’anni e giunto sino ai nostri giorni. Da un paio di anni, con il successo di “Mille”, insieme al rapper Fedez Orietta Berti ha cavalcato la cresta dell’onda sulla scena musicale, che, in realtà, non aveva mai abbandonato, costellata costantemente di partecipazioni televisive a programmi come “Canzonissima”, “Sanremo” e “Queli che il calcio”, che l’hanno resa celebre negli anni anche tra le nuove generazioni. Innumerevoli i successi di Orietta Berti quali “In via dei ciclamaini”, “Finchè la Barca va”, “Io ti darò di più”. “Tu sei quello”, “Tipitipitì”, note a chi ha già passato gli «anta» ma anche tra chi l’ha apprezzata a partire dalle ultime Hit. Insomma, Orietta Berti una signora della canzona, che non si dà arie da diva, ma che si dona e racconta generosamente al pubblico che l’abbraccia come si accoglie una cara persona di famiglia.