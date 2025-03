Oscar per la migliore attrice protagonista a Mikey Madison

agenzia

Statuetta a sorpresa per l'attrice 25enne di Anora

ROMA, 03 MAR – L’Oscar per la migliore attrice protagonista alla 97/a edizione dei premi è andato a Mikey Madison la giovane di Anora di Sean Baker. 25 anni, di Los Angeles, Mikey Madison ha battuto a sorpresa le favorite Fernanda Torres e Demi Moore, battendo anche Karla Sofia Gascon e Cynthia Erivo. In Anora è una giovane stripper che fa anche l’escort occasionalmente e che durante il lavoro si innamora del figlio di un oligarca russo. Mickey Madison e’ la piu’ giovane attrice in oltre un decennio a vincere un oscar. Prima di lei Jennifer Lawrence aveva vinto un premio a 22 anni. “Sono cresciuta a Los Angeles ma Hollywood sembrava cosi’ lontana”, ha detto dopo aver ricevuto la statuetta.

