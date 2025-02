Ovazione per Gianni Bella in prima fila a Sanremo, tutti in piedi per il grande cantautore catanese

Emozione al Festival

L'artista non appariva in pubblico da tempo. Sul palco Marcella ha cantato la sua "L'emozione non ha voce". Poi l'abbraccio in platea con il fratello e Carlo Conti

Ovazione per Gianni Bella in prima fila a Sanremo. Pubblico in piedi, lunghi applausi, in tanti a ripetere il suo nome e molta commozione per il grande cantautore catanese, 77 anni, autore di tantissimi successi, che da anni non appare in pubblico dopo aver perso la voce a causa dell’ictus che lo ha colpito nel 2010.

Gianni in prima fila e sul palco Marcella, quasi a ricomporre la storia di quella famiglia catanese tutta nella musica. E l’emozione scoppia all’Ariston con l’abbraccio tra i due fratelli. Di rosso vestita Marcella, accompagnata dai Twin Violins, i due gemelli di Porto Empedocle, nella serata cover ha presentato la splendida “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, “la canzone più bella scritta da Gianni”, dice sul palco. “Sono felice che Adriano l’abbia portata al successo, ma ho sempre desiderato poterla cantare e sono felice di farlo qui a Sanremo. L’ho cantata con tanto amore» dice Marcella.

Marcella è scesa dal palco con Carlo Conti per salutare e abbracciare Gianni, “è bello averti qui con noi”, gli dice il conduttore, mentre il pubblico si alzava in piedi per omaggiare l’artista. La cantante gli ha portato un mazzo di fiori e ha più volte accarezzato il volto del fratello, che si alza in piedi a salutare, ripetendo “che emozione, che emozione”. Nelle ultime interviste Marcella ha ricordato: “Devo tutto a Gianni, senza di lui non avrei mai fatto la cantante”. Gianni Bella ha scritto e interpretato numerosi brani, nel 1976 vinse il Fstivalbar con “Non si può morire dentro”, uno dei suoi brani più celebri, con cui ha scalato le classifiche. Ha firmato, con Mogol, alcuni dei più grandi successi di Celentano degli ultimi anni tra cui appunto il brano “L’emozione non ha voce”, grazie alla quale l’album “I non so parlar d’amore” rimase per due anni nella Top 50 italiana.

