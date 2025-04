Pace fatta tra Madonna e Elton John, è crollato il muro tra noi

agenzia

ROMA, 08 APR – “Abbiamo finalmente seppellito l’ascia di guerra!”. Dopo anni di tensioni, frecciatine e piccole battaglie a distanza, è finalmente scoppiata la pace tra Elton John e Madonna. E ad annunciarlo in un post sui social con cuoricini e fotografia è la stessa popstar: “Sono andata a vedere Elton John esibirsi al Saturday Night Live questo weekend! Wow” scrive. Madonna ricorda anche come al liceo una sera uscì di nascosto di casa per vedere Elton John esibirsi dal vivo a Detroit e come questo cambiò il corso della sua vita: “È stata un’esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere trasformativo della musica. Mi ero sempre sentita un’outsider crescendo e vederlo sul palco mi ha aiutato a capire che andava bene essere diversi, distinguersi, prendere la strada meno battuta. Era addirittura essenziale”. Lady Ciccone ammette che nel corso dei decenni le ha fatto male sapere che questo artista che lei ammirava così tanto condivideva pubblicamente la sua antipatia per lei e non riusciva a capirne le motivazioni. In effetti Elton John in diverse occasioni non era stato tenero con Madonna: su tutte quando nel 2002 uscì Die Another Day, tema del film di 007 La morte può attendere, e lui la bollò come “la peggiore canzone di Bond di sempre”. E così quando ha saputo della partecipazione al Saturday Night Live ha deciso di andare nel backstage ad affrontarlo. “Quando l’ho incontrato – scrive Madonna – la prima cosa che gli è uscita dalla bocca è stata ‘Forgive Me’ (Perdonami!) e il muro tra noi è crollato. Il perdono è uno strumento potente. Nel giro di pochi minuti. Ci abbracciavamo. Poi mi ha detto che aveva scritto una canzone per me e che voleva collaborare. È stato come se tutto si fosse chiuso in un cerchio! E puoi dire a tutti: This Is Your Song…”.

