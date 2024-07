Paceco, la rassegna “Risonanze musicali” tornerà a settembre con la seconda e ultima parte del programma

Spettacoli

«Sono veramente entusiasta del grande successo che sta ottenendo questa rassegna. L’aver assistito ai primi tre spettacoli in programma con tutti i posti a disposizione occupati è stato sicuramente qualcosa di straordinario. La gente ha risposto benissimo e non posso fare altro che ringraziare tutti per questi risultati. So che il pubblico continuerà a sostenerci anche per la seconda parte del programma che chiuderà questa edizione». A pronunciare queste parole il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, al termine del concerto di musica barocca “Con ogni sorta di stromenti”. Il concerto ha anche concluso la prima parte di “Risonanze Musicali”, rassegna che il Comune sta curando in partnership con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Conservatorio A. Scontrino di Trapani.

Il primo cittadino ha voluto inoltre ringraziare il numeroso pubblico intervenuto ricordando anche i prossimi incontri che si terranno all’interno della Villa Comunale (Via Leonardo Sciascia, 8), a partire dalle ore 21:00, il prossimo settembre: giovedì 19 ascolteremo infatti alcuni brani iconici del genere pop rock internazionale durante lo spettacolo “Reflective Melodies” e la settimana successiva, giovedì 26, un repertorio classico eseguito dall’Orchestra Fiati durante lo spettacolo dal titolo “Echi di armonia”.

Anche il Consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Natale Pietrafitta, ha voluto manifestare il proprio entusiasmo dichiarando: «Questi primi e importanti risultati ci danno conferma del valore di questa rassegna e rinnovano sicuramente l’intento principale che questa importante partnership si è prefissata sin dall’inizio e cioè quello – ribadisco – di portare il teatro tra la gente. Siamo pienamente soddisfatti della risposta del pubblico fino a qui ottenuta, una risposta che sicuramente ci dà la forza necessaria per proseguire».

L’ultimo spettacolo previsto da questa prima edizione è fissato invece per sabato 26 ottobre con il concerto di chiusura “La musica è un gioco da bambini” che vedrà impegnati, dalle ore 21:00, sul palco allestito sempre all’interno della Villa Comunale, i ragazzi dell’Orchestra Sinfonica Giovanile.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.