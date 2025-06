Palermo è al centro della musica: «Radio Italia Live – Il Concerto» torna al Foro Italico

L'appuntamento

Un cast d'eccezione per tre ore di canzoni e di festa in quello che l'evento musicale gratuito più grande dello Stivale

Palermo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’estate 2025: venerdì 27 giugno, alle ore 20.40, il Foro Italico ospiterà “Radio Italia Live – Il Concerto”, l’evento musicale gratuito più grande d’Italia. Un appuntamento che, come sottolineato dal sindaco Roberto Lagalla, “offre i migliori artisti del panorama della musica italiana”, trasformando la città in un vibrante epicentro musicale.

Frutto della stretta collaborazione tra Radio Italia e il Comune di Palermo, questa edizione palermitana segue il successo dell’evento di Milano in Piazza Duomo. Il vicesindaco e assessore alla Cultura Giampiero Cannella ha rimarcato come “Radio Italia Live – Il Concerto” rappresenti «uno dei momenti più significativi dell’estate 2025″ per una città che “sta vivendo un momento di rinascita».

La partnership con l’amministrazione comunale è fondamentale per la riuscita di un evento che attira migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Il Foro Italico si animerà con le esibizioni di un cast d’eccezione, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

Tra gli artisti che calcheranno il palco palermitano figurano Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Un parterre di stelle che promette oltre tre ore di musica e divertimento, come anticipato da Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia: «Si torna a Palermo, si torna a respirare un’aria di festa, partecipazione e grande musica italiana».

Per assistere a questo spettacolo gratuito, è necessario accreditarsi sul sito ticketone.it a partire dalle ore 12 di lunedì 9 giugno 2025, fino a esaurimento posti. Gli accrediti gratuiti garantiranno l’accesso all’area prato, suddivisa in due settori con ingressi dedicati. Sarà inoltre disponibile un’area disabili accessibile tramite accredito gratuito da richiedere su radioitalia.it a partire dalle 12.00 del 10 giugno.

Per chi non potrà essere fisicamente al Foro Italico, “Radio Italia Live – Il Concerto” sarà ampiamente fruibile. L’evento verrà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali e su tutti i dispositivi Echo. La diretta sarà anche disponibile su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 a partire dalle 20:40.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia, ha evidenziato come «le persone infatti potranno vivere l’evento attraverso la radio, i social, le app, lo streaming audio e video sul nostro sito, la nostra tv e i canali del nostro broadcasting partner».