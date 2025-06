Palinsesti Rai: sorpresa Whoopi Goldberg, ipotesi Fiorello, il ritorno di Benigni e gli esclusi della prossima stagione

Televisione

La presentazione a Napoli da parte dei vertici dell'Ammiraglia della tv di Stato che hanno illustrato programmi e conduttori suddivisi per settori

Novità, conferme e tagli nei palinsesti della Rai presentati oggi a Napoli. Si comincia da Roberto Benigni che tornerà a dicembre su Rai 1 con uno straordinario evento che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo», come ha annunciato l’Ad Giampaolo Rossi. «Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio», ha aggiunto,spiegando che sarà «interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico».

L’altro pezzo forte del palinsesto potrebbe essere ancora una volta Fiorello. «Con lui non è mai possibile prevedere cosa accadrà, ma ci stiamo lavorando e ci sentiamo spesso», ha detto il direttore Coordinamento Generi Stefano Coletta, rispondendo a una domanda sulla presenza di Fiorello nel palinsesto della tv pubblica. «Penso che un ritorno in radio possa essere un preludio per sue comparsate televisive», ha aggiunto. «Lui è molto contento di lavorare in Rai – ha aggiunto – perché conosce tutti, si sente a casa sua e sa che in questo habitat trova la libertà per ogni codice espressivo».

Salta la presenza di Paola Perego e Simona Ventura nel prossimo palinsesto di Rai2. «Citofonare Rai2 non è previsto perché da metà novembre a metà marzo trasmetteremo tutte le gare mondiali di sci – ha spiegato sempre Coletta -. Avendo acquisito i diritti, è impossibile in quel lasso temporale poter confermare il titolo».

Fuori anche Alessandro Cattelan. “Per Alessandro Cattelan, che ho riportato in Rai anni fa, è finito lo show su Rai 2 e nelle decisioni del direttore Prime Time non c’è spazio per lui. Alessandro è talento complicato per tv generalista, ma penso che tutti noi dobbiamo pensare a scenari futuri in cui non possiamo non pensare di mettere nuovi volti, facce giovani. E’ complicato il suo innesto in una Tv generalista. Spero la sua strada in Rai possa proseguire, il suo impatto commerciale è conosciuto”. Ha risposto così Stefano Coletta, direttore del Coordinamento dei Generi Rai, a proposito dell’assenza di Alessandro Cattelan dai palinsesti 2025-26.

Poi c’è il Festival della Canzone Italiana che resta in Rai ma non si sa ancora se avrà sede ancora a Sanremo. «Il Festival andrà in onda nel 2026, un pò in ritardo per la presenza delle Olimpiadi invernali. La macchina produttiva si è già messa in moto, attenderemo l’esito del bando con il comune, ma deve essere chiara una cosa: la Rai farà il festival. Noi pensiamo che sarà il Festival di Sanremo, ma se non sarà a Sanremo la Rai farà comunque il suo festival, perché può realizzare questo evento musicale ovunque», precisato l’Ad Giampaolo Rossi.

L’intrattenimento

Nel campo dell’intrattenimento da settembre, l’ammiraglia parte all’insegna della musica: ritornano «Semplicemente Fiorella», serata evento alle Terme di Caracalla a Roma, e i “Tim Music Awards” in diretta dall’Arena di Verona. La festa di “Jukebox – La notte delle hit» accenderà l’Inalpi Arena di Torino con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di Clementino. Nell’anno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni e a 10 anni dalla sua scomparsa, Carlo Conti e Fiorella Mannoia celebreranno lo celebreranno nella serata evento «PINO È – Il viaggio del Musicante», in onda da piazza del Plebiscito, a Napoli.

Gli show di prima serata rappresenteranno anche quest’anno lo zoccolo duro dell’intrattenimento per il pubblico di Rai 1. Mattatore del venerdì sera sarà Carlo Conti, alla guida del suo “Tale e Quale Show”. Milly Carlucci condurrà «Ballando con le stelle» che si conferma nel sabato sera e quest’anno festeggerà i suoi 20 anni. A novembre tornerà «The Voice Senior» con Antonella Clerici e gli immancabili coach. L’access prime time sarà ancora territorio di Stefano De Martino con «Affari Tuoi».

Tra gli eventi il «Prix Italia» giunto alla 77ª edizione che si svolgerà a Napoli, con la conduzione di Monica Setta e Serena Autieri, e la Maratona Telethon dal 14 al 21 dicembre. Una seconda serata sarà poi dedicata al «Premio Luchetta – Bambini senza nome». A dicembre, su Rai 1, scopriremo le nuove promesse della musica italiana con «Festival giovani», condotto da Carlo Conti. A seguire ci sarà la grande serata di festa di Rai 1 per celebrare l’arrivo del nuovo anno, con Marco Liorni alla conduzione. L’offerta dell’intrattenimento Prime Time sarà rivolta anche ai più piccoli: torna «Lo Zecchino d’oro» con la direzione artistica di Carlo Conti.

Rai2 resta territorio di sperimentazione con un «surfing» fra intrattenimento leggero e più impegnato. Dopo il successo del varietà del pomeriggio di Rai 2 «BellaMà», ideato e condotto da Pierluigi Diaco, a settembre, debutterà il suo spin-off serale, “BellaMà di sera». Da settembre torna «Boss in Incognito» con la novità della conduzione di Elettra Lamborghini. A seguire tornerà Teo Mammucari con «Lo Spaesato», un viaggio irriverente tra le radici culturali delle località italiane. Due sono le novità che arricchiranno l’offerta della prima serata di Rai 2: “Freeze”, il nuovo show di intrattenimento leggero condotto da Nicola Savino e Rocìo Muñoz Morales. E poi «Gli scatenati», con la conduzione dei The Jackal, alle prese con un vivace gruppo di bambine e bambini che renderanno loro la vita «complicata» e frizzante.Tra le grandi conferme d’autunno, non mancherà il ritorno di Belve, il programma crossmediale cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, e il suo spin-off Belve Crime. Confermato “BLOB” nell’access di Rai 3, un marchio storico che continua a raccontare la televisione di ieri e di oggi.

Novità Whoopi Goldberg che sarà nel cast di Un posto al sole. «Whoopi Goldberg sarà nel cast della più longeva serie tv italiana». Lo ha annunciato la direttrice della Fiction Maria Pia Ammirati, sottolineando che «anche in America guardano Un posto al sole». «Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico – ha detto -. Stiamo scrivendo la linee di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di Un posto al sole». Nel corso dei palinsesti è stato mandato un video in cui l’attrice si è detta felice di essere presente nella fiction. Goldberg sarà, inoltre, presente in una conferenza stampa in cui sarà presentato l’evento.

L’approfondimento

In prima serata su Rai3 tornano «Chi l’ha visto?» con Federica Sciarelli, “Report” di Sigfrido Ranucci, «PresaDiretta» di Riccardo Iacona, «Amore Criminale» con Veronica Pivetti, le inchieste sulla sostenibilità di «Indovina chi viene a cena» con Sabrina Giannini, le inchieste di «Farwest» con Salvo Sottile, a cui si affiancherà «Lo Stato delle Cose», il talk d’inchiesta ideato e condotto da Massimo Giletti.In access prime time spazio a «Cinque Minuti» di Bruno Vespa su Rai 1, «Il cavallo e la torre» con Marco Damilano su Rai 3, “La Confessione» di Peter Gomez assieme ad una nuova edizione di “Nuovi Eroi», il programma che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano e impegno civile di chi è stato insignito con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Su Rai 1, in seconda serata, da martedì a giovedì, torna “Porta a Porta”, lo storico talk di politica e società condotto da Bruno Vespa. Il lunedì si avvicenderanno invece «Cose Nostre” con Emilia Brandi e «Storie di sera» con Eleonora Daniele. La seconda serata di Rai 3 ritrova «Sopravvissute» con Matilde D’Errico e il sabato «Un giorno in Pretura» condotto da Roberta Petrelluzzi. Il racconto dei fatti di cronaca mantiene il suo spazio privilegiato nella programmazione pomeridiana di Rai 2 con «Ore 14» condotto da Milo Infante, mentre il sabato pomeriggio tornano le «Storie di donne al bivio weekend», con Monica Setta.Nel pomeriggio di Rai 3 troviamo invece una nuova edizione di “Genitori, che fare?», il talk condotto da Gianni Ippoliti dedicato alle famiglie, mentre la domenica ritorna il racconto delle dinamiche geopolitiche con Monica Maggioni e «In Mezz’ora», che quest’anno avrà anche una seconda parte dedicata ai reportage con «La Newsroom di In Mezz’ora».