agenzia

"Emozionato e grato, essere a Cannes con mio fratello Spike Lee"

CANNES, 19 MAG – Palma d’oro d’onore a sorpresa a Denzel Washington e standing ovation per l’attore americano poco fa al festival di Cannes. “Sono emozionato, una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee”, ha detto l’attore prima che cominciasse la premiere mondiale fuori concorso di Highwest 2 Lowest.

