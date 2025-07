Paul Kalkbrenner live a Catania: dj set imperdibile al Wave Summer Music 2025

lo show

Il celebre produttore e dj berlinese porterà la sua energia e le sue hit al Wave Summer Music di Catania

Il celebre produttore berlinese Paul Kalkbrenner arriva in Sicilia con un evento imperdibile. Venerdì 1 agosto 2025, il dj set sarà protagonista al Wave Summer Music a Villa Bellini a Catania, in una serata organizzata da Vivo Concerti con il supporto di Giuseppe Rapisarda Management. Questo spettacolo fa parte del Catania Summer Fest, la rassegna promossa dal Comune di Catania.

Con una carriera di oltre vent’anni, Paul Kalkbrenner ha saputo distinguersi da talento underground a icona internazionale, conquistando palchi di rilievo e milioni di fan. In Italia, dove è sempre accolto con grande entusiasmo, offrirà uno show coinvolgente che spazierà tra nuovi brani e i grandi classici della sua discografia.

Nato nel 1977, Kalkbrenner è noto per le sue tracce ispirate alla città di Berlino e alla sua storia complessa. Nel 2015 ha firmato con Sony Music/Columbia Records pubblicando l’album di successo “7”, che ha dominato le classifiche europee e si è piazzato nella Top Ten anche in Italia. Con otto LP all’attivo e oltre 1,5 milioni di copie vendute, ha sperimentato vari formati, tra cui la compilation “Back To The Future” con oltre 3 milioni di download e numerosi singoli di rilievo come “No Goodbye”, “Speak Up” e “Parachute”. Nel luglio 2023 ha pubblicato il singolo “Schwer”, seguito nel 2024 dall’EP “Kabelmann”, realizzato insieme a Mother Berlin, caratterizzato da un mix sonoro unico.