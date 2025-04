Pd denuncia, oscurata statua Cristina Belgioioso per Design Week

agenzia

Tosoni, 'occasione persa per la città, andava valorizzata'

MILANO, 07 APR – Una delle “poche” statue in città dedicata a una donna, Cristina Trivulzio di Belgioioso, “chiusa in una gabbia dorata” che la rende invisibile al pubblico in occasione della Milano Design Week. Lo spiega in una nota la consigliera del Pd Natascia Tosoni, che critica la scelta della casa automobilistica Range Rover nell’installazione ‘Futurespective: Connected Worlds’. “Peccato che la famosa e blasonata casa automobilistica inglese abbia scelto e ottenuto di nascondere in una gabbia dorata la statua, una delle poche in città dedicata alle donne a cui è intitolata la piazza, cioè Cristina Trivulzio di Belgioioso, lei sì una vera e propria icona – ha osservato la consigliera secondo cui la copertura della statua le è stata segnalata da diversi cittadini -. Una donna, che nell’Ottocento fu una grande protagonista culturale, una vera e propria rivoluzionaria che partecipò attivamente al Risorgimento”. “Davvero un’occasione persa anche per la città che, durante il più importante evento dell’anno in cui Milano e i suoi spazi pubblici sono animati positivamente dalla creatività, non coglie il valore ispirativo del suo passato storico – ha concluso -, che non può essere mercificato bensì rilanciato, chiedendo ai privati che partecipano alla Milano Design Week di valorizzarlo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA