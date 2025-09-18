Pelù, vogliamo pace da Gaza a Ucraina, massacro in diretta

agenzia

Nuovo concerto Sos Palestina il 20 giugno 2026 a Firenze

FIRENZE, 18 SET – “Benvenuti a Palestina e grazie di averci sostenuti da subito. La situazione in Gaza e Cisgiordania sta precipitando sempre di più, ora anche il black-out della rete per nascondere i crimini di guerra dell’Idf. Stiamo assistendo in diretta ad un massacro di civili inermi, di operatori umanitari e giornalisti per questo ora chiediamo a gran voce pace: pace, pace! Pace in Palestina, in Ucraina, in sud Sudan, in Congo, in Myanmar, in Kurdistan, in Yemen e negli altri 50 paesi del mondo”. Lo ha detto Piero Pelù aprendo all’anfiteatro delle Cascine di Firenze S.O.S. Palestina!, il grande concerto, sold out, nato dalla volontà del rocker fiorentino per raccogliere fondi a sostegno delle attività di soccorso della popolazione palestinese di Medici senza Frontiere. Sul palco con Pelù Angelo Rusconi di Medici senza frontiere. Tanto l’entusiasmo del pubblico, oltre 2500 i presenti, che hanno applaudito le parole di Pelù sventolando anche bandiere della Palestina. “I criminali di guerra e i loro collusi devono essere consegnati alla corte di giustizia dell’Aja il prima possibile – ha aggiunto – perché non ci sarà mai un mondo giusto e in pace senza la giustizia ed il rispetto dei diritti umani da parte di tutti noi. Ecco perché è nato Sos Palestina, ecco perché il 20 giugno 2026 ci sarà Sos Palestina 2, sempre qui alle Cascine, al Visarno, grazie la vostro entusiasmo e partecipazione”.

