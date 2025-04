Per anniversario di Carlo e Camilla Tempio di Venere illuminato

agenzia

Il 9 aprile evocato il Roma-Amor in omaggio ai Reali inglesi

ROMA, 08 APR – Il 9 aprile il Tempio di Venere e Roma nel Parco archeologico del Colosseo sarà eccezionalmente illuminato dalle 19 alle 24 con uno speciale videomapping in omaggio alla visita di Stato dei Reali del Regno Unito, Re Carlo III e la Regina Camilla, in coincidenza con il ventesimo anniversario delle loro nozze. Il nome segreto di Roma – Amor sarà simbolicamente evocato nel più grande edificio sacro costruito dai romani, eretto a partire dal 121 d.C. per volere dell’imperatore Adriano e dedicato alla dea Roma Aeterna e alla dea Venus Felix. E ciò avverrà proprio nella cella consacrata a Venere, divenendo un atto di amore capace di assumere valore universale.

