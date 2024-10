Philippa Gregory torna in HarperCollins, annuncio alla Buchmesse

agenzia

Acquisiti tre romanzi dell'autrice

FRANCOFORTE SUL MENO, 16 OTT – HarperCollins Publishers ha annunciato alla Buchmesse di Francoforte, con l’Italia Ospite d’Onore, l’acquisizione di tre romanzi dell’autrice bestseller internazionale Philippa Gregory, che torna in HarperCollins nel 2025 con un nuovo accordo globale. “Sono entusiasta di pubblicare in tutto il mondo con HarperCollins, l’editore dei miei romanzi Tudor, e di tornare a un periodo storico che affascina milioni di lettori” afferma Philippa Gregory. L’acquisizione è stata condotta da Kate Elton, Hcuk Group Md Adult Commercial Publishing, con Zhara Glibbery di Vivat Publishing, e Lynne Drew, Publisher, General Fiction (UK) e Rachel Kahan, VP, Executive Editor (US) editing. Il primo romanzo, Boleyn Traitor, uscirà nell’ottobre 2025 per HarperFiction nel Regno Unito, William Morrow negli Stati Uniti, e HarperCollins Australia. HarperCollins Germania, Italia, Svezia, Giappone, Brasile, Repubblica Ceca, e Polonia ne pubblicheranno le traduzioni. Boleyn Traitor racconta la storia della misteriosa Jane Parker, cognata di Anne Boleyn, la cui testimonianza ha condotto non una, ma ben due regine al patibolo, accusate di adulterio. Da oltre due decenni, Philippa Gregory è una straordinaria cronista delle donne dimenticate dalla storia, le cui vite sono state erroneamente raccontate e oscurate – l’esempio più recente è il suo titolo Normal Women, non-fiction bestseller del Sunday Times, pubblicato da William Collins. Ora ritorna alla corte dei Tudor armata di nuove ricerche rivoluzionarie, e riscrive la figura di una donna, conosciuta da tutti come traditrice, ma la cui storia è molto più complessa. “È un’ambizione che coltivo da tempo: esplorare il carattere e la vita straordinaria di Jane Boleyn -la cui testimonianza ha fatto condannare a morte suo marito George e sua cognata, la Regina Anne. Gli storici si sono interrogati per secoli sul perché Jane – dama di compagnia di cinque delle sei mogli di Enrico – avrebbe tradito il suo stesso marito all’apice del suo successo. Dopo anni di ricerche, credo di aver capito perché arrivò a distruggerlo e perché continuò a servire e spiare altre tre regine” dice Philippa Gregory.

