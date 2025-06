“Piano2FORTE”, Gabriele Santangelo al Conservatorio Bellini di Catania

Musica

L'esibizione il 20 giugno nell'ambito del progetto che vuole porre in luce i giovani talenti pianistici che studiano in Italia, selezionandoli attraverso i conservatori, le accademie e le scuole civiche di musica

Venerdì 20 giugno alle ore 11, presso l’auditorium del Conservatorio Bellini di Catania, si svolgerà un concerto pianistico di Gabriele Santangelo, allievo del M° Eugenio Macchia. Il giovane talento si esibirà insieme al celebre pianista Michele Di Toro, nell’ambito del progetto “Piano2FORTE”. Piano2Forte è un’importante iniziativa artistico-culturale che coinvolge gli Istituti Musicali di tutta Italia: si tratta di un progetto ideato da Massimo Carloni, fondatore della NEW MUSES AGENCY di Ascoli Piceno, in collaborazione con il celebre pianista e compositore Michele Di Toro e sostenuto dal mecenate Guerrato S.p.A. E’ vitale sottolineare l’importanza artistico-culturale e la grande novità del progetto Piano2Forte che coinvolge gli Istituti Musicali di tutta Italia. Piano2Forte è un progetto che vuole porre in luce i giovani talenti pianistici che studiano in Italia, selezionandoli attraverso i conservatori, le accademie e le scuole civiche di musica, dandogli la possibilità di mostrarsi per la prima volta in contesti consoni al loro valore artistico, garantendo così al nostro territorio piceno, marchigiano ed abruzzese, un serbatoio da cui attingere eccellenza.

Una prima fase del progetto, in svolgimento sino al 22 giugno, è quella della celebrazione dei 20 finalisti a casa loro attraverso concerti a 2 pianoforti ognuno duettando nella classica o nel jazz con il M° Di Toro, in location proprie dei loro istituti di appartenenza ed alla presenza dei loro amici, familiari, insegnanti e colleghi per un abbraccio che li renda fieri dei loro sforzi. Ed il premio ulteriore di questa loro selezione sarà costituito da una vacanza studio di 10 giorni, dal 20 al 29 luglio a Grottammare, ove a titolo assolutamente gratuito saranno ospitati e poi accolti in 8 favolose Masterclass di alta specializzazione eapprofondimento con docenti internazionali, tra cui Elisabetta Serio, Matteo Prefumo, Susanna Stivali, Sergio Pirozzi, Valerio Silvestro e lo stesso Michele Di Toro. Approfittando della loro presenza, il territorio marchigiano ed abruzzese potrà approvigionarsi dal catalogo in sede di prossima ultimazione, dei progetti che i 20 talenti hanno creato ad hoc, dei più vari generi musicali, e che sarà a disposizione di acquirenti, enti e soggetti, pubblici o privati, che potranno offrire così ai turisti ed alle popolazioni locali palinsesti d’intrattenimento di assoluta e variopinta qualità. Si completerà così il senso del progetto Piano2FORTE: sottolineatura del merito, raccordo tra gli istituti, crescita formativa e live performing retribuito di fronte a migliaia di persone. Il passaggio dal germoglio del talento alla condizione di unaacquisita fiera consapevolezza, ed il tutto conservando il ricordo di 10 giorni davvero memorabili.