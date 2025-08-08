Piazza Grande a Locarno manifesta contro la violenza a Gaza

agenzia

Prima della proiezione di 'The Birthday Party' di Jiménez

LOCARNO, 08 AGO – Decine e decine di foglietti, tutti con una macchia rossa coperta da un pezzo di garza, a simboleggiare il sangue dei morti in Palestina, e un messaggio: “Stop al genocidio”. Piazza Grande, cuore di Locarno e del suo Film Festival in corso in questi giorni, manifesta così contro la violenza a Gaza. A mobilitare gli spettatori, che hanno alzato i biglietti ieri sera prima della proiezione di ‘The Birthday Party’ di Miguel Ángel Jiménez (alla presenza di regista, Willem Dafoe ed Emma Suarez), è stato un gruppo locale di attivisti, che ha consegnato loro i piccoli cartelli prima dell’evento. La protesta si è svolta in silenzio per circa un minuto e ha visto la partecipazione di buona parte del pubblico presente. Il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, al termine della manifestazione ha dichiarato dal palco: “Siamo con voi, grazie”. Dalla piazza si è dunque levato un applauso.

