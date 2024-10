Piero Pelù rinvia il tour, “gli acufeni continuano”

agenzia

ROMA, 25 OTT – “Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai”. È il messaggio che Piero Pelù ha pubblicato sul suo profilo Instagram per annunciare un nuovo rinvio del suo Deserti tour che avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. Le date verranno recuperate nella primavera 2025. “Ringrazio tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai!”, aggiunge il rocker che già a giugno del 2023 si era dovuto fermare per lo stesso problema. Queste le date aggiornate: 14 aprile Milano, 23 aprile Padova, 29 aprile Roma, 2 maggio Napoli, 4 maggio Modugno (BA), 8 maggio Torino, 11 maggio Bologna, 16 maggio Firenze. Per chi non potrà partecipare, sarà possibile richiedere il rimborso tramite il circuito di vendita utilizzato, entro il 25 novembre.

