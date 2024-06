Pink’s One, cinque concerti in Sicilia a 50 anni da “The dark side of the moon”

Il tour

La cover band di scena ad agosto

In attesa dei sei concerti di David Gilmour a Roma, il traffico intorno alla storia dei Pink Floyd, si intasa ulteriormente tra le varie celebrazioni ad opera dell’infinita serie di cover band.

Cinque appuntamenti in Sicilia per i Pink’s One, ulteriore formazione che omaggia il gruppo per i cinquant’anni di “The dark side of the moon”, in compagnia di ospiti che hanno contribuito a renderne leggendarie le gesta, Machan Taylor e Scott Page, presenti nei live di Delicate Sound of Thunder, inoltre la partecipazione di Harry Waters, figlio del celeberrimo Roger.