Pippo Baudo in gran forma nello scatto social con Lopez e Solenghi

L'incontro

I due attori, che negli anni scorsi formavano un trio comico di grande successo con Anna Marchesini, sono andati a far visita al grande conduttore televisivo

Una visita ad un grande conduttore televisivo, di quelli che hanno fatto la storia della televisione italiana, e uno scatto social che, com’era prevedibile, ha fatto incetta di like. Tullio Solenghi e Massimo Lopez sono andati a trovare Pippo Baudo e hanno postato, entrambi, la foto sui rispettivi profili social. Un incontro affettuoso che sicuramente avrà fatto piacere al grande Baudo e, durante il quale, saranno stati ricordati gli anni in cui il presentatore catanese e i due attori, insieme alla scomparsa Anna Marchesini, hanno lavorato insieme in diverse trasmissioni.