Pippo Baudo riposa in pace nella “sua” Militello

la sepoltura

La tomba di famiglia è in un'area storica del cimitero comunale

Riposano da ieri sera, nella sua tomba di famiglia, in un’area storica del cimitero comunale di Militello, le spoglie mortali di Pippo Baudo, figlio illustre della città di Militello in Val di Catania, “principe” per decenni della conduzione televisiva della Rai, le cui esequie si sono svolte, ieri pomeriggio, nella Chiesa Santuario di Madonna della Stella.

La tumulazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, dopo il passaggio del feretro per le “centralissime” vie Umberto I e Donna Giovanna d’Austria. All’arrivo del carro funebre, al camposanto, le operazioni di sepoltura sono state eseguite alla presenza dei congiunti. All’ingresso sono stati deposti gli omaggi floreali dei figli Tiziana e Alessandro, della famiglia Minna e di Nina. Altri fiori e ghirlande – commissionate da artisti dello spettacolo, associazioni, enti e cittadini – sono lasciati nelle vicinanze della tomba, che questa mattina ha ricevuto la visita esterna di alcuni cittadini.

