Pippo Baudo, un fiume di gente al Teatro delle Vittorie per rendere omaggio al più grande di tutti

il lutto

Almeno ottomila persone si sono recate nella camera ardente

Sono state circa 8mila le persone che dalle 10 di stamattina si sono recate alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. Oltre ai vip, molti i cittadini che hanno scelto di rendere omaggio al conduttore. Tante, tantissime rose rosse.

Nel cuscino sopra il feretro, nei quattro mazzi posti su altrettanti piedistalli avorio, nelle corone depositate da Rai e istituzioni. Fiori dello stesso colore del sipario dietro la bara di Pippo Baudo, scomparso sabato a 89 anni. È stato questo il colpo d’occhio della camera ardente di un presentatore che è stato capace di condurre la cifra record di 13 Festival di Sanremo e, più in generale, cambiare il modo di fare tv in Italia. Ad attraversare quest’ultima scenografia allestita per lui, oltre a fan e familiari, sono stati tantissimi volti dello spettacolo, tutti toccati dalla sua eredità culturale in un modo o nell’altro. Un vero omaggio collettivo, durato fino alle 20 di stasera e che si ripeterà martedì dalle 9 alle 12 prima dello spostamento della salma a Militello in Val di Catania, dove mercoledì è previsto il funerale.I primi ad arrivare sono stati il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’avvocato Giorgio Assumma, Gigi Marzullo e Gloria Guida. Poi, è stato il turno dell’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, e Mara Venier, entrate a braccetto e sedutesi nello spazio riservato alla famiglia. La loro emozione si è rivelata tutta negli abbracci: prima quello al direttore generale della Rai, Roberto Sergio, dunque alla figlia e all’assistente di Baudo. Poi, Ricciarelli è uscita con gli occhi lucidi e una delle tantissime rose tra le dita.

Dunque, è stato un continuo via vai di facce emozionate, da Eros Ramazzotti a Max Giusti a Fabrizio Moro passando per i Jalisse e Lino Banfi. Quest’ultimo ha ricordato, tra il serio e il faceto: «Scherzavamo sempre sul fatto che eravamo le 4 B del ’36. Banfi, Baudo, Bergoglio e Berlusconi. Ahimè – ha sospirato – sono rimasto solo io».Ma soprattutto sono stati tanti coloro che allo storico presentatore devono qualcosa. «Credeva tanto in me, neanche io ci credevo tanto come ci credeva lui all’inizio», ha confessato Giorgia, giunta al Teatro mano nella mano con Gianni Morandi e uscita dalla camera ardente dopo aver pianto tra le braccia di Dina, storica collaboratrice di Baudo. «Se non ci fosse stato Pippo nel ’93 e, poi, nel ’94, nel ’95, e pure negli altri anni per un semplice consiglio, sicuramente avrei fatto un percorso diverso». Come lei pure Morandi, che dentro il teatro ha recitato l’Ave Maria. «Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà», ha detto l’artista bolognese, come quando «negli anni ’80 ero un pò sparito dal giro e lui mi chiamò». Tra i ricordi ripescati da Pausini, giunta con un mazzo di rose bianche insieme a Paola Cortellesi e Riccardo Milani, i consigli da lui ricevuti. Come quando le disse: «Ricordati Laura, devi cantare canzoni eterne, non ti accontentare di cantare».