Premiata la giornalista decana, ha 83 anni e da 40 segue Giffoni

agenzia

Gubitosi commosso. Lei: 'cinema fa parte della mia vita'

GIFFONI VALLE PIANA, 24 LUG – Come dice sempre Claudio Gubitosi, che 54 anni fa ha ideato e fondato il festival di Giffoni, in questo paese salernitano accadono da sempre “le cose più incredibili e belle”. Accade anche che ci sia Mariolina Gamba, decana delle giornaliste cinematografiche, che ha 83 anni e negli ultimi 40 anni non ha mai mancato un appuntamento come inviata da Milano per raccontare quello che Francois Truffaut definì il “festival più necessario”. E accade che Claudio Gubitosi la chiami a sorpresa sul palco per consegnarle il premio Parthenope e per raccontare la sua incredibile esperienza e perseveranza ai giffoner che l’accolgono con applausi e tifo da stadio. “Oggi sono qui come in una favola, ci sono storie che a volte dobbiamo ricordare per dare un segno ancora più forte di quella che è l’esperienza di Giffoni – dice Gubitosi – e voglio presentare a voi che siete più piccini chi è Mariolina Gamba: scrive da sempre di film, da oltre 40 anni ci segue e scrive di noi sulla sua rivista (Il Ragazzo selvaggio). Credo che nessun festival abbia un’amica così”. Commossa e sorpresa la Gamba spiega: “Io guardo tutti i film che posso, più che posso, il cinema fa parte della mia vita, sono ancora qui, e spero per ancora molto altro tempo. Evviva il festival di Giffoni”.

