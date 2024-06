Prima la scienza e i cervelli in fuga, poi il gala e gli awards a Taobuk con Paolo Sorrentino e Ferzan Özpetek

Taormina

Con “Intelligenza artificiale per le Scienze della vita e il Made in Italy”, il filone curato da Carmen Mortellaro, le scienze sono state al centro della terza giornata di Taobuk, il festival internazionale del libro di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara.

“Serve un grande piano Marshall per il rientro dei cervelli” ha detto la virologa Ilaria Capua intervenendo al dibattito “Come le verità scientifiche devono determinare le scelte politiche e sociali”: “La fuga dei talenti è il problema più grave che abbiamo in questo momento – ha proseguito la studiosa – noi dobbiamo con urgenza trovare un modo di riportarli in Italia, perché ne abbiamo un bisogno disperato”.

Anche Antonio Giordano, oncologo, patologo, genetista, ricercatore, e scrittore, Direttore e Fondatore della Sbarro Health Research Organization (SHRO) e Professore Ordinario di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Università degli Studi di Siena, ha ribadito “Il problema della perdita di capitale umano si evince già solo dalla fuga dal sud in altre zone d’Italia oltre che all’estero”. E ha continuato evidenziando il rapporto tra uomo e ambiente che è stato al centro della sua ricerca sul cancro “Grazie all’approccio One Health – che presto diventerà un Dipartimento del Ministero della salute istituito dal ministro Schillaci – faremo comprendere l’incidenza dell’“insulto atmosferico” sui danni al dna, non solo sull’uomo ma anche sulla natura che ci circonda o gli animali. Se riusciamo a monitorare i danni alla natura, allora potremo monitorare anche il danno fatto sull’uomo, perché si riflette in maniera quasi simile o identica sia nelle piante che negli animali”. Giordano è stato insignito del Da Vinci Award, istituito ogni anno per chi ha dato contributo notevole dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista sociale.

Ha trovato spazio anche la politica in questa terza giornata. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo sulla riforma ha detto “Il testo della riforma è chiaro: ribadisce l’indipendenza e l’autonomia di Pm e Giudice. Se qualcuno volesse cambiare questo principio, dovrebbe fare nuova legge di revisione costituzionale”. Mentre sul referendum ha affermato “Sono tranquillo, la maggioranza dei cittadini è favorevole”.

Di tecnologia e social media ha parlato Paolo Landi, scrittore e analista, a Taormina per presentare il suo ultimo libro “ La dittatura degli algoritmi” (Krillbooks) “Per i frequentatori compulsivi di X, Instagram, TikTok, Facebook sarebbe difficile orientarsi tra i milioni di post che ogni secondo invadono questi social, attraverso i quali, sempre più spesso ci informiamo: ecco quindi che interviene l’algoritmo, che opera per noi una selezione, proponendoci contenuti che ci piacciono, con i quali siamo d’accordo, che ci fanno sentire parte di un mondo che ama ciò che amiamo e che la pensa come noi. Ci troviamo cioè rinchiusi, spesso senza saperlo, senza averne la consapevolezza, nelle echo chamber, “camere” in cui l’eco del nostro conformismo si riverbera: siamo noi ad aver fornito ai social, sui quali apriamo i nostri profili, una quantità incredibile di informazioni, attraverso la pubblicazione di pensieri e immagini che dicono tutto di noi, cosa preferiamo, cosa acquistiamo, perfino quali emozioni proviamo e di fronte a cosa”.

E in attesa del Gala serale durante il quale verranno consegnati i prestigiosi Taobuk Award, anche il cinema a Taormina con Paolo Sorrentino e Ferzan Özpetek.

Domenica la quarta giornata

La quarta giornata del festival si aprirà con “Editoria italiana, lettori, mercato. Quantità e qualità a confronto verso la Buchmesse di Francoforte”, il panel in collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, sull’industria dell’editoria, i suoi cambiamenti nella storia, le nuove sfide per il futuro, il ruolo dei nuovi editori e l’avvento dell’intelligenza artificiale, con Alessandra Carra, AD Gruppo Feltrinelli, Giuseppe Laterza, Laterza Editori, Stefano Mauri, Presidente Gems, Paolo Repetti, Direttore editoriale di Einaudi Stile Libero, Monica Malatesta, MalaTesta Literary Agency, Fabio Del Giudice, Direttore AIE. Modera Luca Formenton, Presidente Fondazione Mondadori. Il Commissario Paolo Gentiloni e il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in dialogo con Paolo Valentino, riflettono sul concetto di identità europea, sullo sfondo di un contesto internazionale geopolitico attuale in “Una casa per l’Europa. La Bruxelles delle identità plurali tra intrighi e sogni”, in collaborazione con Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e Università LUISS. “Il mio circo. Funamboli di parole e di scrittura” per raccontare l’identità del circo in dialogo con il mondo dell’infanzia, un evento a cura della scrittrice Laura Toscano, con gli interventi di Yuri Martini, trapezista del Circo Orfei, Michael Martini, trapezista del Circo Orfei e Stefano Rossi, domatore del Circo Orfei. “Identità italiana, identità culturale” vedrà la partecipazione del Ministro Gennaro Sangiuliano, in dialogo con Paolo Conti, Corriere della Sera, in un excursus sull’enorme patrimonio artistico nazionale, un’immersione tra arte e cultura italiana.“Fare impresa culturale. Creatività e sviluppo al servizio della comunità”, in collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, sul ruolo dell’impresa creativa e culturale e sulle sfide del futuro, con gli interventi di Manlio Messina, Componente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Alessandra Priante, Presidente ENIT – S.p.A., che farà il punto sull’impresa culturale, insieme agli interventi di , Alessandro Giuli, Presidente Fondazione MAXXI, Nino Rizzo Nervo, giornalista, Presidente Comitato Scientifico Festival Taobuk, Lino Morgante, Presidente Gruppo Editoriale SES e Presidente Fondazione Bonino Pulejo, Marcella Cannariato, Comitato Impresa Donna, Angelo Argento, Presidente dell’Associazione Cultura Italiae, Antonio Spadaro, Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione, Lorenzo Mattioli, Presidente Fondazione LIFE. Modera Paolo Verri, Direttore Generale Fondazione Mondadori. “Le infinite possibilità di essere altro. Conversazione con Fernando Aramburu, in occasione del conferimento del Taobuk Award for Literary Excellence”, l’evento in collaborazione con Ambasciata di Spagna in Italia e Instituto Cervantes di Palermo, in cui lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu, in dialogo con Juan Carlos Reche Cala, Direttore Instituto Cervantes Palermo e Mario Di Caro, La Repubblica, attraverso la sua prosa offrirà un affresco profondo del modo in cui la violenza e le divisioni ideologiche influenzano la vita di ciascuno, raccontando al contempo quel seme salvifico che l’incontro tra uomini e culture offre in contrapposizione allo scontro. Con l’intervento dell’Ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Angel Fernandez Palacios Martinez. “Dalla letteratura al cineturismo. Quando i best-seller diventano serie tv”, realizzato in collaborazione con ENIT S.p.A., sarà, invece, un viaggio tra letteratura e cinema, sulle tracce dei luoghi più amati del cineturismo, in compagnia di Elvira Amata, Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, insieme a Sandro Pappalardo, Consigliere ENIT – S.p.A Gianluca Caramanna, parlamentare, Consigliere del Ministro del Turismo e Fabrizio Ferrara, Presidente V Commissione ‘Cultura, Formazione e Lavoro’, Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Savatteri, Scrittore, Stefania Auci, Scrittrice, Cristina Cassar Scalia, Scrittrice, Enrico Nicosia, Università di Messina, Alessio Vassallo, Attore. Modera Elvira Terranova, AdnKronos. “Identità e scrittura.L’annuncio dei semifinalisti del Torneo IoScrittore 2024”, in collaborazione con Gruppo GeMS, sarà un panel dedicato alle aspiranti autrici e agli aspiranti autori, e l’annuncio dei semifinalisti del Torneo IoScrittore 2024. Interverranno all’evento lo scrittore Glenn Cooper, Antonella Ferrara, Presidente e Direttore artistico di Taobuk Festival, Federica Manzon, scrittrice e Direttrice Editoriale di Guanda, Stefano Mauri, presidente e AD di GeMS, Sonia Milan, autrice di La Primogenita (Garzanti), e già protagonista al Torneo IoScrittore, Barbara Sardella, responsabile eventi e comunicazione librerie Ubik. Modera l’incontro Silvia Cannarsa, ilLibraio.it. “Professione (di) fede. Ragione e religione, cinema e verità: un sacerdote in dialogo col mondo (e Scorsese)” un dialogo sul legame tra arte e spiritualità con Antonio Spadaro, Gesuita e teologo, in dialogo con Federico Pontiggia, Il Fatto Quotidiano. “Mediterraneo: identità individuali e collettive. Dalla grecità al contemporaneo”, in collaborazione con ENI, sarà un panel per ragionare sul Mediterraneo delle culture e degli incroci di civiltà, straordinaria occasione di sintesi e crogiolo di identità plurali, con Marco Aime, antropologo, Azza Filiali, scrittrice, Lucia Nardi, Responsabile Cultura d’Impresa ENI, Marina Valensise, Consigliere Delegato INDA. Modera Massimo Sideri, Corriere della Sera.

“Creatività e catastrofe. Conversazione con Jonathan Safran Foer in dialogo con Etgar Keret”, presenza in esclusiva per l’Italia, in collaborazione con Università degli Studi di Catania, una conversazione tra letteratura e vita per riflettere sulle creative distruzioni – o distruttive creazioni – comunitarie e collettive del presente. Interverranno gli scrittori Jonathan Safran Foer e Etgar Keret, in dialogo con Francesca Longo, Prorettrice dell’Università di Catania, modera l’incontro Viviana Mazza, Corriere della Sera. “Legalità e sicurezza, una sfida possibile” per parlare di come criminalità organizzata e i suoi fenomeni connessi, microcriminalità ed illegalità diffuse sono interconnessi e condizionano lo sviluppo economico e del benessere sociale del territorio, con l’intervento di Matteo Piantedosi, Ministro degli Interni, in dialogo con Elvira Terranova, AdnKronos.“La doppia vita di Kasia. Polacca e italiana, attrice e regista, artista e attivista: la dialettica Smutniak” incontro in cui sarà protagonista l’attrice e regista Kasia Smutniak, in dialogo con Federico Pontiggia, Il Fatto Quotidiano, con la sua identità complessa e multilaterale, ripercorrendo la sua carriera dal grande schermo al passaggio dietro la macchina da presa. “Echi mediterranei, identità classiche. Nel cuore della Magna Grecia”, in collaborazione con Incontri mediterranei di Procida, in cui la scrittrice e giornalista Andrea Marcolongo ci condurrà tra le vestigia del mondo greco. In “Tra polis e civitas. Patrie a diverso livello”, in collaborazione con Incontri mediterranei di Procida, Giovanni Brizzi, Socio dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, direttore della “Rivista Storica dell’Antichità” e della “Rivista di Studi Militari, ci porterà nelle maglie del potere di Roma, per comprendere meglio la sottile distinzione tra polis e civitas. “A cosa serve l’America. Uno spettacolo di e con Federico e Jacopo Rampini”, incontro in cui l’esperto di storia americana Federico Rampini, affiancato dal figlio Jacopo Rampini, analizzerà un mondo sconvolto da tensioni militari, economiche ed energetiche, dove gli Stati Uniti sono al centro di nuovi scenari geopolitici. “Misteri, vite, intrecci. L’affascinante narrativa di Glenn Cooper”, Glenn Cooper arriva a Taormina in occasione dell’anteprima editoriale del suo ultimo romanzo L’ultimo conclave (Casa Editrice Nord) per raccontare la sua carriera letteraria e i suoi tanti successi che, tra trame avventurose e ambientazioni suggestive, continuano a interrogarsi sui grandi misteri dell’umanità. Il concetto moderno di isola al centro del panel “Isole reali, isole improbabili e isole imperfette. Riflessioni sulle diverse identità insulari mediterranee antiche” con Francesco Muscolino, archeologo, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.A conclusione della giornata si alzerà il sipario su “Tucidide. Atene contro Melo”, uno spettacolo di Alessandro Baricco: un narratore, due attrici, cento violoncellisti e la magnifica suggestione del Teatro Antico, per far rivivere alcune pagine di straordinaria attualità de La Guerra del Peloponneso. Alessandro Baricco, autore e regista dello spettacolo, sarà sul palco come voce narrante, affiancato dalle attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino, che danno rispettivamente voce agli Ateniesi e ai Melii. Il racconto sarà accompagnato dai 100 Cellos, ensemble di violoncellisti fondato e diretto da Enrico Melozzi e Giovanni Sollima, il quale ha composto anche le musiche originali.