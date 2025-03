Quarta edizione premio giornalistico Mario Sarzanini

agenzia

Premio speciale al Film Il ragazzo dai pantaloni rosa

ROMA, 18 MAR – Assegnati i sette riconoscimenti del Premio giornalistico in memoria di Mario Sarzanini giunto alla sua quarta edizione: Premio speciale al Film Il ragazzo dai pantaloni rosa, dedicato al film che racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. Vincono nelle varie categorie: Carta stampata: Vincenzo Bisbiglia ( Il Fatto Quotidiano) Tv: Vittorio Brumotti (striscia la notizia) Uffici stampa: Agostino Vitolo (Carabinieri) web e podcast: Mia Ceran per il podcast The Essential Agenzie: Marco Maffettone (ANSA). Radio : Giusi Legrenzi (RTL) Premio speciale alla carriera Rino Barillari. La Giuria del Premio, presieduta da Andrea Balzanetti, è composta da Andrea Cappelli, Luigi Contu, Emma D’Aquino, Guido D’Ubaldo, Massimo Martinelli, Flavio Natalia, Andrea Pucci e Davide Desario. “Anche quest’anno abbiamo voluto dare un riconoscimento a colleghi che hanno mostrato passione e rigore nel mestiere cosi come Mario Sarzanini al quale ha dedicato la propria vita”, spiega il presidente della giuria Andrea Balzanetti, uno dei tantissimi giornalisti che hanno iniziato proprio con lui la carriera. La premiazione si terrà martedì 18 marzo alle 18.00 presso l’Aula Magna dell’Università Guglielmo Marconi in Via Vittoria Colonna, 11 a Roma. A consegnare i riconoscimenti sarà la giornalista Filomena Leone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA