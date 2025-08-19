Rai: dirette e speciali per l’ultimo saluto a Pippo Baudo

tv

Nel giorno dei funerali sarà una giornata dalla programmazione particolare

Sarà una giornata dalla programmazione particolare, quella di domani, per l’intera Rai, nel giorno dei funerali di Pippo Baudo. Già dal mattino, dalle 8, e fino alle 18.30, RaiNews24 seguirà con ampie dirette l’omaggio al popolare presentatore nella camera ardente e la cerimonia funebre, officiata nella Chiesa di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania, città d’origine di Baudo, che sarà trasmessa in diretta dal Tg1 a partire dalle 16.00. Previsti, poi, in tutte le edizioni dei telegiornali – Tg1, Tg2 e Tg3 – dirette e collegamenti con Militello, mentre anche la TgR Sicilia seguirà i funerali con i suoi inviati, con dirette all’interno delle due edizioni quotidiane dei Telegiornali Regionali, alle 14 e alle 19.35 e nei Giornali Radio, con servizi dedicati al presentatore, al suo pubblico, a chi lo ha conosciuto e alla sua Sicilia. Su Rai Radio 1, poi, dalle 15.30 alle 18.00 andrà in onda lo Speciale “Pippo, l’ultimo saluto”, condotto da Miriam Mauti e Marcella Sullo, con ospite in studio Federica Gentile. Anche su Rainews.it, il portale dell’informazione della Rai, infine, sarà possibile seguire in diretta streaming i funerali, dalle 15.30 alle 18.10, con la possibilità di avere notizie live sulle esequie con una non-stop testuale e multimediale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA