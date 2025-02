Rai, proposto appello contro la sentenza del Tar su Sanremo

agenzia

"Nessuno al di fuori dell'azienda è titolato a organizzarlo"

ROMA, 04 FEB – La Rai annuncia “di aver proposto appello contro la sentenza del Tar Liguria avendo interesse a far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune di Sanremo le aveva concesso in uso esclusivo il marchio Festival della Canzone Italiana’, fermo restando che – come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata – nessuno al di fuori di Rai è titolato a organizzare il Festival nella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest’ultima in via esclusiva”.

