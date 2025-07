“Re” Giorgio Armani compie 91 anni

la ricorrenza

Lo stilista di fama mondiale, fondatore dell’omonima maison di moda

“Re” Giorgio Armani, protagonista indiscusso della moda italiana e imprenditore di fama mondiale, compie 91 anni. Quest’anno festeggia anche i 40 della sua azienda – che ha chiuso il bilancio del 2024 con ricavi oltre il 2,3 miliardi – i 20 di alta moda e i 25 della linea per la casa. Nella sua nuova collezione Armani Privé Autunno/Inverno 2025–26, presentata qualche giorno fa a Parigi, il couturier italiano torna a interrogare il nero come categoria estetica e filosofica. Lo fa, per la prima volta in vent’anni di Alta Moda, da lontano. Costretto a casa in convalescenza dopo un recente ricovero.

