Regista, la voce di Hind risuonerà finché non ci sarà giustizia

agenzia

Dedico premio a Mezzaluna Rossa e a coloro che rischiano a Gaza

LIDO DI VENEZIA, 06 SET – “La voce di Hind continuerà a risuonare finché giustizia non sarà fatta: crediamo tutti nel potere del cinema è quello che ci ha portato qui e ci dà il coraggio per raccontare storie che altrimenti sarebbero sepolte”. Lo dice la regista tunisina Kaouther Ben Hania, ricevendo il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Venezia per The Voice of Hind Rajab, storia vera della bambina di cinque anni morta a Gaza durante un attacco. “Dedico il premio – sottolinea – alla Mezzaluna Rossa palestinese e a coloro che rischiano per salvare vite a Gaza, veri eroi, cercando di ascoltare le grida di persone cui nessuno dà risposta”.

