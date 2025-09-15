spettacoli
Renato Zero, in uscita “L’Orazero” e poi via al tour (che arriva in Sicilia)
Fissata la data a Messina
Le canzoni sono vita, la raccontano, la descrivono, la narrano, sostengono le nostre quotidianità, regalano buon umore, sono memoria.
Renato Zero, di canzoni che cantano la vita ne ha scritte, di buon umore, riflessive sul genere umano, spesso a fotografarne disagio e degrado.
Il 30 settembre, giorno della sua nascita, pubblica “L’Orazero”, nuovo paragrafo di inediti, occasione per intraprendere un tour che inizia da Roma il 24 gennaio 2026 e arriva a Messina – Palarescifina, il 15 e 16 aprile.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA