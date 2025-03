Resistenza, Livermore firma ‘D’Oro. Il sesto senso partigiano’

agenzia

Dal romanzo di Lerner e Gnocchi 'Noi Partigiani'

GENOVA, 28 FEB – Il 25 aprile 1945, alle ore 19,30 a Villa Migone, il generale tedesco Gunther Meinhold firmava l’atto di resa davanti all’operaio Remo Scappini, presidente del Cnl, ponendo fine all’assedio di Genova. Fu l’unico caso in Europa in cui un intero contingente tedesco si arrese ai partigiani senza alcun intervento bellico alleato.E questa mattina a Villa Migone è stata presentata un’articolata manifestazione ideata dal Teatro Nazionale che avrà il suo momento clou nello spettacolo “D’Oro. Il sesto senso partigiano”, scaturito dal lavoro di ricerca di Gad Lerner e Laura Gnocchi che hanno ricostruito in “Noi Partigiani”, una sorta di romanzo collettivo, le storie e le testimonianze degli uomini e delle donne che hanno fatto la Resistenza e cambiato la storia. Lo spettacolo con la direzione artistica di Davide Livermore e la drammaturgia e regia di Giorgina Pi sarà in scena al Teatro Ivo Chiesa il 25 e il 27 aprile. Nella serata del 25 aprile è attesa la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo spettacolo costituirà il momento centrale di un progetto che intende coinvolgere l’intera città e che si avvale dell’apporto di un comitato scientifico d’eccezione, composto dalla senatrice a vita Liliana Segre, dal costituzionalista Augusto Antonio Barbera, dal presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, dal presidente dell’istituto Parri Paolo Corsini e dallo storico Giovanni De Luna. Dal prossimo 10 marzo si darà l’avvio a un percorso di incontri, pensati come tappe di avvicinamento alla giornata dell’80^ anniversario: dal 10 marzo al 25 aprile sono previsti una serie di incontri e appuntamenti sul tema della storia rivolti soprattutto ai giovani studenti e studentesse tra licei, scuole superiori e università. Gli incontri prediligono sedi frequentate dalle giovani generazioni (Licei Scientifico Cassini, Classico D’Oria, Artistico Klee Barabino, gli Istituti Nautico e Firpo Buonarroti, La Facoltà di Lettere in Darsena e Aula Magna dell’Università) ma anche Palazzo Ducale, il carcere di Marassi, la libreria Feltrinelli. Tra i relatori gli stessi Laura Gnocchi e Gad Lerner, i componenti del Comitato scientifico, storici come Giacomo Montanari, Marco Revelli e Margherita Fenoglio, attori (Massimo Ghini, Lella Costa, Giorgina Pi) e giornalisti e scrittori come Michele Brambilla, Mario Paternostro, Maurizio Maggiani, Erica Manna, Massimo Minella. I primi due incontri saranno il 10 (ore 11, Liceo Cassini) con Maurizio Maggiani in dialogo con il direttore del “Secolo XIX” Michele Brambilla e il 14 marzo (ore 11, Istituto Nautico presso l’Acquario) con Massimo Ghini in dialogo con il giornalista di “Repubblica” Massimo Minella.

