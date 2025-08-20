agenzia

Presidente, con questa nomina e Michele acceleriamo corso brand

MILANO, 20 AGO – Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino, che lo rende noto in un comunicato. “Con la nomina di Riccardo – ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino – acceleriamo il percorso di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la Maison nel futuro e ne amplificheranno l’identità unica”. “Sono onorato – ha aggiunto Bellini, laureato in Bocconi a Milano e già CEO di Maison Margiela e Chloé – di entrare a far parte di Valentino, una Maison iconica che fonde una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l’ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo”.

