Ricchi e Poveri: 4 nuovi remix di “Ma non tutta la vita”

Dopo l’uscita dei primi 4 remix firmati da Populous, Gima, Ckrono e Lorenzo_Bitw sono disponibili da oggi gli altri 4 remix di ‘Ma non tutta la vita’ dei Ricchi e Poveri: su tutte le piattaforme si può ballare la hit remixata da Protopapa & Hey Cabrera!, Atcg, Marquis e Splendore. Con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, un gruppo di dj e producer che si diversifica tra generi musicali e spazia da nomi riconosciuti a livello internazionale a nuove promesse dell’underground, ‘Ma non tutta la vita’ (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) continua la sua ascesa: certificata disco d’oro con quasi 27 milioni di stream, è tra le canzoni più di successo del momento e più utilizzate su TikTok, piattaforma su cui il gruppo sta spopolando oltre ogni aspettativa.

