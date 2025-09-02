televisione
Riparte “Tale e quale show”: ecco chi farà parte del cast del 2025
Il programma riparte il 26 settembre condotto da Carlo Conti
Dal 26 settembre parte la 15ª edizione di “Tale e quale show”, il programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti. Il cast sarà composto da un interessante mix di volti noti dello spettacolo italiano, comprendente figure provenienti dal mondo della televisione, della musica e dell’intrattenimento, tutti pronti a trasformarsi in stelle della scena musicale italiana e internazionale. A valutare le loro performance ci saranno nuovamente i giurati Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.
Passando ai protagonisti di questa edizione, troviamo: l'ex gieffina e cantante Pamela Petrarolo, diventata celebre grazie al programma "Non è la Rai"; il duo musicale delle Donatella, formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi; Marina Valdemoro Maino, attrice, youtuber e tiktoker nota per i suoi video comici; la showgirl e attrice Carmen Di Pietro; la schermitrice e modella Antonella Fiordelisi; l'attore e cantante Samuele Cavallo, famoso per il ruolo dell'aiuto chef Samuel nella soap di Rai3 "Un posto al sole"; il conduttore Gianni Ippoliti; Tony Maiello, cantautore napoletano che ha esordito a "X Factor" nel 2008 e ha vinto Sanremo 2010 nella categoria Nuove Proposte; l'attore e conduttore Peppe Quintale; e infine, l'inedita coppia composta dallo storico conduttore e attore Flavio Insinna insieme al comico "pronto a tutto" Gabriele Cirilli.