Riparte “Tale e quale show”: ecco chi farà parte del cast del 2025

televisione

Il programma riparte il 26 settembre condotto da Carlo Conti

Dal 26 settembre parte la 15ª edizione di “Tale e quale show”, il programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti. Il cast sarà composto da un interessante mix di volti noti dello spettacolo italiano, comprendente figure provenienti dal mondo della televisione, della musica e dell’intrattenimento, tutti pronti a trasformarsi in stelle della scena musicale italiana e internazionale. A valutare le loro performance ci saranno nuovamente i giurati Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.