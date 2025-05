Rispetta gli oceani e proteggi la bellezza, il catamarano di “Shiseido” pronto a salpare fino alla Sicilia

natura e bellezza

Il team di ricercatori e scienziati completerà il monitoraggio a Palermo

Non solo per la salvaguardia delle coste marine, la ricerca applicata allo studio degli ecosistemi del mare potrà in futuro fornire perfino migliori filtri solari per la cura della pelle e cosmetici in grado di nutrire anche il microbioma di origine, rinforzandolo per difenderlo dall’inquinamento. Questi, in sintesi, gli ambiziosi progetti a lungo termine prefissati dal brand giapponese di skincare e filtri solari Shiseido che, nell’ambito dell’iniziativa ambientale “Shiseido Blue Project”, rinnova il suo sostegno al progetto Marine Adventure for Research & Education (Mare), spedizione marittima della Fondazione Centro velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation. L’iniziativa è patrocinata dalla Marina Militare. Parte infatti sabato 17 maggio dal porto di Taranto il catamarano attrezzato a laboratorio con a bordo un team di scienziati afferenti a diverse università, appassionati di ricerca e del mondo marino, che lavorano al progetto M.a.r.e. per una spedizione, avviata nel 2022 e che questa volta si dirigerà verso la Grecia e Creta, quindi verso la Turchia e fino alla Sicilia per finire i monitoraggi a Palermo.