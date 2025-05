Rithy Panh sarà presidente di giuria del festival di Locarno

agenzia

Il cineasta noto per i doc di racconto e denuncia sulla Cambogia

ROMA, 15 MAG – Il cineasta cambogiano, noto per i documentari nei quali ha raccontato i traumi e la lenta ricostruzione sociale del suo paese, presiederà la giuria del Concorso Internazionale che assegnerà il Pardo d’Oro al termine della 78/a edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 6 al 16 agosto 2025. Celebrato in tutto il mondo per i suoi affondi nella storia cambogiana durante la dittatura dei Khmer rossi e negli anni successivi, Rithy Panh si è imposto come uno degli autori più coraggiosi del cinema contemporaneo e un infaticabile portavoce della verità storica. Fin dal 1994, i suoi lungometraggi hanno ridato voce alle vittime della violenza di stato. Il suo film più recente, Meeting with Pol Pot (2024), con Irène Jacob e Grégoire Colin, ha debuttato lo scorso anno al Festival di Cannes, ottenendo un notevole successo di critica. “Il cinema ci dà la possibilità di scoprire prospettive, culture e storie nuove – spiega Rithy Panh – e richiede pazienza, ma ci ricompensa con la bellezza. Il cinema ha la capacità di preservare la memoria, di influenzare i modi di pensare e di aprire spazi per la riflessione e l’evasione. Sono profondamente convinto del fatto che la diversità dei punti di vista e delle esperienze arricchisce la nostra comprensione del mondo. In qualità di presidente di giuria, intendo mettere in risalto i film che celebrano questa diversità aprendo prospettive uniche”. “Rithy Panh – commenta Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival – è una delle figure chiave del cinema del ventesimo secolo. Il suo sguardo ha reinventato le forme del cinema del reale contemporaneo, creando una storiografia per immagini che ha avuto un’influenza incalcolabile su innumerevoli autrici e autori. La sua ricerca appassionata della verità, il suo approccio antidogmatico e l’impegno genuino come testimone privilegiato del nostro tempo, nonché la sua libertà nel muoversi fra le molteplici forme del cinema d’oggi, hanno portato alla scelta spontanea ed entusiasta di affidargli il compito di presiedere la giuria del Concorso Internazionale del Locarno Film Festival. La sua libertà e la sua fertile e inesauribile creatività sono ai nostri occhi la garanzia migliore cui affidare le opere del Concorso Internazionale, preparandole così all’incontro con i pubblici di tutto il mondo”.

