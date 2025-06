Ritrovato primo film di Ettore Petrolini, anteprima a Bologna

agenzia

Interpretato dall'attore romano nel 1913 era considerato perduto

BOLOGNA, 21 GIU – Il primo film di Ettore Petrolini, interpretato dal grande attore romano nel 1913 e considerato perduto – ‘Petrolini disperato per eccesso di buon cuore’, della durata di una decina di minuti – è stato ritrovato negli archivi della Fondation Jérôme Seydoux-Pathé e presentato in anteprima al Cinema Modernissimo di Bologna in apertura della 39/a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca fino al 29 giugno.’Petrolini disperato per eccesso di buon cuore’, ritrovato nella sua integrità e con le indicazioni delle didascalie, mostra Petrolini (1884-1936) lungo lo svolgersi di una giornata nella quale compie diverse buone azioni. O, meglio, diverse azioni con buone intenzioni: come quella di liberare un lestofante dalle manette che gli facevano male o il tentativo di dare casa a una pulce, infilandola tra i peli di un cane. “Nel 1913, a 29 anni, già artista affermato delle arti performative, Petrolini sperimenta il cinema, senza poter utilizzare la voce, il suo più grande talento – spiega il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli – La sua comicità corrosiva, che non risparmia nessuno, riesce comunque a emergere in questa farsa, dove a essere presa di mira è la sua generosità”.

