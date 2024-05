Roberto Vecchioni, il fuoriclasse della parola a Marsala

il concerto

Il suono della parola sotto tutte le possibili variabili, il fascino dell’enunciarla affinché rimanga nella memoria di chi l’ascolta.

Roberto Vecchioni è un fuoriclasse della parola, nelle escursioni verbali, quando le tratta con cura nella partitura di una canzone, nel tratto letterario.

La recente simbiosi sanremese insieme ad Alfa, si è rivelata linfa vitale per entrambi, “Sogna, Ragazzo, Sogna”, oltre al confronto generazionale, ha confermato la carta d’identità artistica senza dati anagrafici del professore, un narratore del nostro tempo senza che il tempo lo scalfisca.