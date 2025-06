Roby Facchinetti: la magia sinfonica dei suoi capolavori a Taormina

il concerto

Venerdì 1 agosto alle 21:30, il Teatro Antico di Taormina ospiterà un evento musicale imperdibile: le iconiche melodie di Roby Facchinetti, portate al successo dai Pooh, verranno reinterpretate in chiave sinfonica. Sotto la direzione del Maestro Diego Basso, l’Orchestra e Coro Taormina Opera Stars presenteranno “Symphony – Musiche di Roby Facchinetti”, un concerto che promette di offrire una nuova prospettiva sui capolavori della musica italiana.

Il concerto, prodotto dall’Associazione Art Voice Academy, è più di un semplice omaggio: è un vero e proprio viaggio sinfonico. Le composizioni di Facchinetti, spogliate degli arrangiamenti elettronici e percussivi moderni, ritroveranno la loro purezza originaria grazie alla profondità degli archi e alla forza evocativa dei fiati. La vocalità sarà interamente affidata all’orchestra, permettendo al pubblico di immergersi completamente nelle melodie.

Il programma prevede un’ouverture strumentale seguita da una selezione di brani iconici come “Pierre”, “Uomini soli”, “Chi fermerà la musica”, “Pensiero”, “Parsifal”, “Respiri” e “Rinascerò, rinascerai”. Ogni pezzo sarà presentato con arrangiamenti inediti curati dal Maestro Diego Basso, con la direzione del coro affidata a Davide Dellisanti.

L’idea di “Symphony” nasce nel 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario dei Pooh. I primi arrangiamenti sinfonici di “Pierre” e “Rinascerò, rinascerai” furono eseguiti dal vivo subito dopo il lockdown, segnando l’inizio di un progetto ambizioso. Da quel momento, “Symphony” si è evoluto in un album registrato con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e la Budapest Art Orchestra, con oltre cento coristi tra pop e lirico, e successivamente in un tour che ha toccato i principali teatri italiani.