Ron, cinquant’anni di carriera e non sentirli: il suo tour arriva in Sicilia

il concerto

"Come una freccia intorno al cuore", il concerto dell'estate 2024

Il fascino del grande schermo lo aveva attratto ad inizio carriera, nel cast di Lezioni Private diretto Vittorio De Sisti, il confronto cinema-musica, ha visto prevalere la seconda scelta, anche se i titoli di due film, “In nome del Papa Re” di Luigi Magni e “Speriamo che sia Femmina” di Mario Monicelli, ne hanno decretato l’attaccamento.

Rosalino Cellamare, in arte Ron, ha varcato la soglia dei cinquanta anni di carriera, segnati da canzoni inattaccabili, concerti e collaborazioni maestose, sempre contraddistinti da coerenza ed eleganza, il Banana Republic tour, la carovana insieme a Pino Daniele, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, le mai celate attenzioni verso il mercato anglosassone, le conseguenti letture di “Father&Son” di Cat Stevens (Figlio mio, Padre mio), “I Can’t Go for That” – Daryll Hall&Joan Oates (Hai Capito o No ?), “You” – Ten Sharp (Ferite e Lacrime).