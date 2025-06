Rossi, a dicembre Benigni racconterà San Pietro

agenzia

Evento dal Vaticano per la chiusura del Giubileo

NAPOLI, 27 GIU – “Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo”. Lo ha annunciato l’Ad Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti a Napoli. “Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio”, ha aggiunto, spiegando che sarà “interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico”.

